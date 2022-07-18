В ЛНР рассказали о работе чёрных трансплантологов в рядах ВСУ

Среди украинских военных на территории Донецкой Народной Республики работают чёрные трансплантологи. Об этом заявил в эфире Первого канала подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Информация по биолабораториям в Луганской области проходила ещё пять лет назад. Там не только занимались патогенами, там также присутствовали так называемые чёрные трансплантологи, которые сейчас, кстати, также орудуют уже на подконтрольной своей территории в ДНР", — сказал он.

По словам Марочко, эти злоумышленники вывезли оборудование из Северодонецка и переехали. Подполковник также рассказал, что среди трансплантологов есть и западные специалисты, которые отправляют человеческие органы на Украину, а затем на Запад, "где цена на них возрастает многократно".

Он добавил, что на территории боевых действий есть раненые члены ВСУ со здоровыми органами, которые "имеют пророссийские взгляды и куда-то пропадают".