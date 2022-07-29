Задержанных за подготовку теракта в Липецке украинских диверсантов арестовали

В Липецке трое задержанных ФСБ граждан Украины, готовивших теракт на городской автостанции, помещены под арест сроком на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента Липецкой области.

"Советский районный суд Липецка по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца троим гражданам Украины, задержанным по подозрению в участии в деятельности экстремистской организации", — указано в сообщении.

Согласно информации ведомства, УФСБ России по Липецкой области возбудило уголовное дело против 33-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 44 и 36 лет. Они обвиняются в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), незаконном коллективном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ (п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ), попытке совершения теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Как писал Лайф, все трое задержанных были участниками диверсионно-разведывательной группы, созданной "Правым сектором"* под патронажем СБУ. В их телефонах нашли видеозаписи, на которых они тренируются на стрельбище с иностранными инструкторами. У диверсантов в тайнике были спрятаны составные части самодельной взрывчатки, радиус повреждения которой мог составить 500 метров.