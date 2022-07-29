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29 июля, 13:26

Подавший сигнал тревоги Boeing благополучно вернулся в аэропорт Грозного

На борту пассажирского самолёта Грозный – Москва, который подал сигнал тревоги над Каспийским морем, сработал индикатор давления в салоне. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе авиакомпании UTair. Борт благополучно совершил посадку в аэропорту вылета.

Момент посадки "боинга" в аэропорту Грозного. Видео © Telegram / RKadyrov_95

"На рейсе Грозный – Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до трёх тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе компании, пассажиры и экипаж самолёта чувствуют себя хорошо, с ними всё в порядке.

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Напомним, выполняющий рейс из Грозного в Москву пассажирский самолёт подал сигнал тревоги над Каспийским морем и снизился до высоты три тысячи метров. Борт отправился из аэропорта Грозного около часа назад.

Обложка ©

Telegram / RKadyrov_95

Николь Вербер

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