Подавший сигнал тревоги Boeing благополучно вернулся в аэропорт Грозного

На борту пассажирского самолёта Грозный – Москва, который подал сигнал тревоги над Каспийским морем, сработал индикатор давления в салоне. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе авиакомпании UTair. Борт благополучно совершил посадку в аэропорту вылета.

Момент посадки "боинга" в аэропорту Грозного. Видео © Telegram / RKadyrov_95

"На рейсе Грозный – Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до трёх тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе компании, пассажиры и экипаж самолёта чувствуют себя хорошо, с ними всё в порядке.