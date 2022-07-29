Путин утвердил нового замглавы МЧС России на место арестованного Гуровича
Путин подписал указ о назначении Валентины Антроповой на пост замглавы МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым заместителем главы МЧС назначена Валентина Антропова. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в указе главы государства, который вступает в силу с сегодняшнего дня.
Как писал Лайф, бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович был задержан в Москве. Позже суд арестовал его по делу о превышении должностных полномочий при строительстве полевого госпиталя для лечения пациентов с ковидом в Мурманской области. По данным следствия, здание было возведено с нарушениями, о которых Гурович прекрасно знал. Ущерб региональному бюджету от его действий оценивается в 323 миллиона рублей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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