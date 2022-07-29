Путин утвердил нового замглавы МЧС России на место арестованного Гуровича

Как писал Лайф, бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович был задержан в Москве. Позже суд арестовал его по делу о превышении должностных полномочий при строительстве полевого госпиталя для лечения пациентов с ковидом в Мурманской области. По данным следствия, здание было возведено с нарушениями, о которых Гурович прекрасно знал. Ущерб региональному бюджету от его действий оценивается в 323 миллиона рублей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.