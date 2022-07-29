Северная Македония передала Украине списанные танки Т-72, подаренные ей Россией

Партия "новой" безвозмездной военной помощи от Северной Македонии отправилась на Украину. Вскоре Киев получит танки третьего поколения Т-72, которые подлежали плановой утилизации. Об этом сообщило сербское национальное телевидение со ссылкой на оборонное ведомство.

"Минобороны Северной Македонии объяснило решение о безвозмездной передаче Украине танков тем, что эти машины через несколько лет станут неконкурентоспособными, а также тем, что в скором времени их заменят на более современные", — процитировал министерство телеканал.

В ведомстве не уточнили, о каком количестве танков идёт речь. Однако известно, что техника состояла в подразделении, которое в ближайшее время будет расформировано. По данным местных изданий, на вооружении Скопье находится 31 танк Т-72. Все они были получены от России более 20 лет назад на фоне противостояния македонской армии албанским сепаратистам из Национальной освободительной армии.