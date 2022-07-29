Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского движения детей и молодёжи

В соответствии с текстом указа председателем набсовета является лично глава государства. В состав совета также вошли первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева и другие лица.

Напомним, что 20 июля Путин согласился возглавить наблюдательный совет Российского движения детей и молодёжи. Так российский лидер отреагировал на предложение одной из финалисток конкурса "Большая перемена". В тот же день в "Артеке" учредили Российское движение детей и молодёжи. Председатель мероприятия Ирина Антонова подчеркнула, что движение, в которое могут войти участники от 6 до 18 лет, призвано объединить все детские отечественные общественные организации.



