ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС

Он также сообщил, что удары производятся целенаправленно в район ГЭС, хотя на данный момент там присутствует множество гражданских автомобилей, переправляющихся на противоположный берег по дамбе. По данным Леонтьева, была повреждена дорога на подъезде к ГЭС. При этом станция цела и продолжает функционировать. Разрушений нет и в Новой Каховке.