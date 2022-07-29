ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС
Власти Каховского района сообщили о серии ракетных ударов ВСУ в районе ГЭС
Армия ВСУ нанесла ряд ракетных ударов по району Херсонской области, в котором расположена Каховская ГЭС, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева.
"В два часа ночи и сейчас прямо днём стреляют по ГЭС. Наносят ракетные удары. Работает система ПВО", — рассказал Леонтьев.
Он также сообщил, что удары производятся целенаправленно в район ГЭС, хотя на данный момент там присутствует множество гражданских автомобилей, переправляющихся на противоположный берег по дамбе. По данным Леонтьева, была повреждена дорога на подъезде к ГЭС. При этом станция цела и продолжает функционировать. Разрушений нет и в Новой Каховке.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ целенаправленно нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки Донецкой Народной Республики, чтобы ликвидировать пленных боевиков "Азова", готовых дать показания российской стороне.
ТАСС / Тищенко Максим