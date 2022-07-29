Boeing рейса Грозный – Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем

Выполняющий рейс из Грозного в Москву пассажирский самолёт подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Boeing рейсом Грозный – Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем и снизился до высоты три тысячи метров", — сказал он.

Борт отправился из аэропорта Грозного около получаса назад. Причина сигнала пока не известна.