НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 июля, 12:47
5774

Boeing рейса Грозный – Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем

Выполняющий рейс из Грозного в Москву пассажирский самолёт подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Boeing рейсом Грозный – Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем и снизился до высоты три тысячи метров", — сказал он.

Борт отправился из аэропорта Грозного около получаса назад. Причина сигнала пока не известна.

Обнёсшего "самолёт Судного дня" в Таганроге отправили в колонию

Обнёсшего "самолёт Судного дня" в Таганроге отправили в колонию

Ранее Лайф сообщал, что Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, совершил аварийную посадку со спущенным шасси. На борту воздушного судна находилось 399 человек, из которых 13 членов экипажа и 386 пассажиров.

Обложка ©

Soeren Stache / dpa-Zentralbild / ZB

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров