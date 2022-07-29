Boeing рейса Грозный – Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем
Выполняющий рейс из Грозного в Москву пассажирский самолёт подал сигнал тревоги над Каспийским морем. Об этом ТАСС сообщил источник.
"Boeing рейсом Грозный – Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем и снизился до высоты три тысячи метров", — сказал он.
Борт отправился из аэропорта Грозного около получаса назад. Причина сигнала пока не известна.
Ранее Лайф сообщал, что Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, совершил аварийную посадку со спущенным шасси. На борту воздушного судна находилось 399 человек, из которых 13 членов экипажа и 386 пассажиров.
Soeren Stache / dpa-Zentralbild / ZB