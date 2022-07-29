Лайф публикует фото и видео из изолятора для пленных украинцев, убитых ударом ВСУ
Изолятор, который атаковали ВСУ. Обложка © LIFE
В результате обстрела со стороны ВСУ изолятора, где содержались украинские военнопленные, получил ранение 71 человек. Об этом сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с места происшествия. Там видно, что на территории колонии ещё лежат тела погибших украинских военных.
Басурин рассказал об ударе ВСУ по изолятору с украинскими военнопленными. Видео © SHOT
"Хотелось бы отметить, что место содержания военнопленных определяла сама Украина. Они знали точно, где они (военнопленные. — Прим. Лайфа) содержатся, в каком месте. После того как украинские военнопленные начали рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали по приказу своих командиров, было принято решение политическим руководством Украины нанести удар, чтобы скрыть те преступления", — рассказал Басурин, добавив, что рядом с изолятором также можно найти остатки американских ракет HIMARS, выпущенных ВСУ.
Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными азовцами, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.