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29 июля, 12:36
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Лайф публикует фото и видео из изолятора для пленных украинцев, убитых ударом ВСУ

<p>Изолятор, который атаковали ВСУ. Обложка © LIFE</p>

Изолятор, который атаковали ВСУ. Обложка © LIFE

В результате обстрела со стороны ВСУ изолятора, где содержались украинские военнопленные, получил ранение 71 человек. Об этом сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с места происшествия. Там видно, что на территории колонии ещё лежат тела погибших украинских военных.

Басурин рассказал об ударе ВСУ по изолятору с украинскими военнопленными. Видео © SHOT

"Хотелось бы отметить, что место содержания военнопленных определяла сама Украина. Они знали точно, где они (военнопленные. — Прим. Лайфа) содержатся, в каком месте. После того как украинские военнопленные начали рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали по приказу своих командиров, было принято решение политическим руководством Украины нанести удар, чтобы скрыть те преступления", — рассказал Басурин, добавив, что рядом с изолятором также можно найти остатки американских ракет HIMARS, выпущенных ВСУ.

  • Изолятор, который атаковали ВСУ. Фото © LIFE
    Изолятор, который атаковали ВСУ. Фото © LIFE
  • Изолятор, который атаковали ВСУ. Фото © LIFE
    Изолятор, который атаковали ВСУ. Фото © LIFE
  • Изолятор, который атаковали ВСУ. Фото © LIFE
    Изолятор, который атаковали ВСУ. Фото © LIFE
  • Изолятор, который атаковали ВСУ. Фото © LIFE
    Изолятор, который атаковали ВСУ. Фото © LIFE
  • Изолятор, который атаковали ВСУ. Фото © LIFE
    Изолятор, который атаковали ВСУ. Фото © LIFE

Изолятор, который атаковали ВСУ. Фото © LIFE

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Украинский Генштаб заявил, что ВСУ не причастны к удару по изолятору в Еленовке

Украинский Генштаб заявил, что ВСУ не причастны к удару по изолятору в Еленовке

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными азовцами, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.

Александра Васильева

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