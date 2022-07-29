Лайф публикует фото и видео из изолятора для пленных украинцев, убитых ударом ВСУ

"Хотелось бы отметить, что место содержания военнопленных определяла сама Украина. Они знали точно, где они (военнопленные. — Прим. Лайфа) содержатся, в каком месте. После того как украинские военнопленные начали рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали по приказу своих командиров, было принято решение политическим руководством Украины нанести удар, чтобы скрыть те преступления", — рассказал Басурин, добавив, что рядом с изолятором также можно найти остатки американских ракет HIMARS, выпущенных ВСУ.