Украинский Генштаб заявил, что ВСУ не причастны к удару по изолятору в Еленовке
Генеральный штаб Вооружённых сил Украины отрицает, что ВСУ нанесли удар по изолятору с украинскими военнопленными в Еленовке. По последним данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате атаки погибло 53 человека.
"По информации командующего ракетными войсками и артиллерии командования Сухопутных войск ВС Украины, ВС Украины не наносили ракетного и артиллерийского удара в районе населённого пункта Еленовка", — говорится в телеграм-канале Генштаба.
Там заявили, что удар по посёлку нанесли Вооружённые силы России, а все обвинения в адрес ВСУ являются "откровенной ложью и провокацией". Однако никаких доказательств украинские военные не представили.
Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными азовцами, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.
ТАСС / Вадим Белозерцев