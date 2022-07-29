Украинский Генштаб заявил, что ВСУ не причастны к удару по изолятору в Еленовке

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины отрицает, что ВСУ нанесли удар по изолятору с украинскими военнопленными в Еленовке. По последним данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате атаки погибло 53 человека.

"По информации командующего ракетными войсками и артиллерии командования Сухопутных войск ВС Украины, ВС Украины не наносили ракетного и артиллерийского удара в районе населённого пункта Еленовка", — говорится в телеграм-канале Генштаба.