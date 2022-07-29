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Опубликовано 29 июля 2022, 11:28

Украинский Генштаб заявил, что ВСУ не причастны к удару по изолятору в Еленовке

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины отрицает, что ВСУ нанесли удар по изолятору с украинскими военнопленными в Еленовке. По последним данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате атаки погибло 53 человека.

"По информации командующего ракетными войсками и артиллерии командования Сухопутных войск ВС Украины, ВС Украины не наносили ракетного и артиллерийского удара в районе населённого пункта Еленовка", — говорится в телеграм-канале Генштаба.

Там заявили, что удар по посёлку нанесли Вооружённые силы России, а все обвинения в адрес ВСУ являются "откровенной ложью и провокацией". Однако никаких доказательств украинские военные не представили.

Опубликованы страшные кадры из колонии, где ВСУ заживо сожгли десятки пленных
Опубликованы страшные кадры из колонии, где ВСУ заживо сожгли десятки пленных

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными азовцами, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.

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ТАСС / Вадим Белозерцев

Александра Васильева
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