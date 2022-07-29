После обстрела колонии с украинскими пленными из РСЗО HIMARS в Еленовке барак превратился в дымящиеся руины. Кадры с последствиями удара опубликовал в Telegram-канале военкор Андрей Руденко. Видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

Опубликованы страшные кадры из колонии, где ВСУ заживо сожгли десятки пленных & Видео © Telegram / Репортёр Руденко V

На кадрах видны останки одного из украинских пленных, ставших жертвой обстрела барака со стороны собственных сослуживцев. HIMARS не оставил ничего живого на своём пути: от человека остался лишь обугленный скелет. Тела тех, кому удалось выбежать на улицу, сохранились лучше, но и здесь, судя по видео, была настоящая бойня: весь асфальт перед бараками в крови.

"По приказу Зеленского сегодня ночью был открыт огонь по баракам, где содержали пленных нацистов из "Азова". Зеленский казнил своих же людей", — указал в описании под видео военкор.