ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 июля 2022, 09:00
11076

Опубликованы страшные кадры из колонии, где ВСУ заживо сожгли десятки пленных

Военкор Руденко показал последствия удара HIMARS по бараку с украинскими пленными в Еленовке

После обстрела колонии с украинскими пленными из РСЗО HIMARS в Еленовке барак превратился в дымящиеся руины. Кадры с последствиями удара опубликовал в Telegram-канале военкор Андрей Руденко. Видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

Опубликованы страшные кадры из колонии, где ВСУ заживо сожгли десятки пленных & Видео © Telegram / Репортёр Руденко V

На кадрах видны останки одного из украинских пленных, ставших жертвой обстрела барака со стороны собственных сослуживцев. HIMARS не оставил ничего живого на своём пути: от человека остался лишь обугленный скелет. Тела тех, кому удалось выбежать на улицу, сохранились лучше, но и здесь, судя по видео, была настоящая бойня: весь асфальт перед бараками в крови.

"По приказу Зеленского сегодня ночью был открыт огонь по баракам, где содержали пленных нацистов из "Азова". Зеленский казнил своих же людей", — указал в описании под видео военкор.

Почему Зеленский решил избавиться от добробата "Кракен", перебросив его под Славянск
Почему Зеленский решил избавиться от добробата "Кракен", перебросив его под Славянск

Ранее Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные, в том числе боевики "Азова". В результате атаки погибли 40 и ранены 75 украинцев, а также восемь сотрудников изолятора.

BannerImage

Telegram / Репортёр Руденко V

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar