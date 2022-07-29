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Регион
Опубликовано 29 июля 2022, 08:07
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При ударе ВСУ ракетами HIMARS по изолятору погибло 40 и ранено 75 пленных украинцев

Минобороны РФ: Украинские военные обстреляли изолятор в Еленовке из РСЗО HIMARS

Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные, в том числе боевики "Азова". В результате атаки погибло 40 и ранено 75 украинцев, а также восемь сотрудников изолятора.

"В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются", — рассказали в МО РФ о цели провокации Киева.

ВСУ собираются взорвать дамбу в ДНР и обвинить российских военных в неизбирательных обстрелах
ВСУ собираются взорвать дамбу в ДНР и обвинить российских военных в неизбирательных обстрелах

Ранее о том, что Вооружённые силы Украины обстреляли тюрьму в населённом пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, рассказал первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

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ТАСС / Armed Forces of Ukraine / Cover Images via ZUMA Press

Александра Вишнякова
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