В Москве возобновил работу первый магазин Mango
В Москве после приостановки работы открылся первый магазин Mango. Как пишет SHOT, из всех 55 точек пока заработала только одна — в ТЦ "Атриум".
В Москве возобновил работу перый магазин Mango. Видео © SHOT
Пока распродают старую коллекцию, но новые поступления бренда, как рассказали сотрудники магазина, ожидаются уже в августе. Ценовая политика при этом не изменилась.
Напомним, 3 марта Mango объявила о прекращении деятельность в России, при этом окончательно отказалась от прямых продаж в РФ только в июне. Позже стало известно, что испанская компания передаёт все свои магазины на франчайзинг. Однако франшизы будут работать под брендом Mango, одежда будет прежней, а конечные потребители передачу бизнеса франчайзинговым партнёрам не заметят никак.