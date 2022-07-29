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29 июля, 07:52

В Москве возобновил работу первый магазин Mango

В Москве после приостановки работы открылся первый магазин Mango. Как пишет SHOT, из всех 55 точек пока заработала только одна — в ТЦ "Атриум".

В Москве возобновил работу перый магазин Mango. Видео © SHOT

Пока распродают старую коллекцию, но новые поступления бренда, как рассказали сотрудники магазина, ожидаются уже в августе. Ценовая политика при этом не изменилась.

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Подсчитано, сколько потеряют ретейлеры одежды на уходе из России

Напомним, 3 марта Mango объявила о прекращении деятельность в России, при этом окончательно отказалась от прямых продаж в РФ только в июне. Позже стало известно, что испанская компания передаёт все свои магазины на франчайзинг. Однако франшизы будут работать под брендом Mango, одежда будет прежней, а конечные потребители передачу бизнеса франчайзинговым партнёрам не заметят никак.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова

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