Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы
Последствия пожара в хостеле на юге Москвы. Обложка © ГСУ СК РФ по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в пожаре, который произошёл ночью на Алма-Атинской улице. Как он написал в телеграм-канале, в данный момент проводится расследование причин трагедии.
"Сегодня ночью произошëл пожар на Алма-Атинской улице. К сожалению, не обошлось без жертв — погибли восемь человек. Соболезную родным и близким погибших. Пожарные оперативно прибыли на место и сработали профессионально. Сейчас идёт расследование причин трагедии", — сказал он.
Лайф сообщал, что первое сообщение о возгорании в здании поступило в экстренные службы Москвы примерно в полночь. Менее чем через полчаса пожар был локализован, но затем появились данные о восьми погибших. Возник пожар на первом этаже 14-этажного здания. Внутри были койки, шкафы с одеждой постояльцев. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.