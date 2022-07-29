Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в пожаре, который произошёл ночью на Алма-Атинской улице. Как он написал в телеграм-канале, в данный момент проводится расследование причин трагедии.

"Сегодня ночью произошëл пожар на Алма-Атинской улице. К сожалению, не обошлось без жертв — погибли восемь человек. Соболезную родным и близким погибших. Пожарные оперативно прибыли на место и сработали профессионально. Сейчас идёт расследование причин трагедии", — сказал он.