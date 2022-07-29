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29 июля, 07:41

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы

<p>Последствия пожара в хостеле на юге Москвы. Обложка © <a href="https://t.me/skmoscowgsu/739" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК РФ по Москве</a></p>

Последствия пожара в хостеле на юге Москвы. Обложка © ГСУ СК РФ по Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в пожаре, который произошёл ночью на Алма-Атинской улице. Как он написал в телеграм-канале, в данный момент проводится расследование причин трагедии.

"Сегодня ночью произошëл пожар на Алма-Атинской улице. К сожалению, не обошлось без жертв — погибли восемь человек. Соболезную родным и близким погибших. Пожарные оперативно прибыли на место и сработали профессионально. Сейчас идёт расследование причин трагедии", — сказал он.

Опубликованы фото изнутри хостела, где сгорело восемь человек

Опубликованы фото изнутри хостела, где сгорело восемь человек

Лайф сообщал, что первое сообщение о возгорании в здании поступило в экстренные службы Москвы примерно в полночь. Менее чем через полчаса пожар был локализован, но затем появились данные о восьми погибших. Возник пожар на первом этаже 14-этажного здания. Внутри были койки, шкафы с одеждой постояльцев. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Оксана Попова

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