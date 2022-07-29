Совбез ООН вновь соберётся для обсуждения конфликта на Украине
Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по вопросу Украины
В Совете Безопасности ООН пройдёт очередное заседание по ситуации на Украине, никаких конкретных тем к рассмотрению не заявлялось. Об этом сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, добавив, что российская сторона готовит выступление.
"Сегодня в Совбезе ООН в 17:00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине. Отдельной темы у него нет: похоже, наши бывшие западные партнёры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание", — уточнил он.
По его мнению, заседание призвано всего лишь продемонстрировать неослабевающий интерес Запада к этому вопросу. Полянский добавил, что Россия будет выступать двенадцатой по счёту.
Ранее Полянский заявил, что неформальное заседание Совбеза ООН, на котором обсуждали борьбу с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран. На встрече присутствовали европейские дипломаты, а также представители США и Великобритании. Последние обвинили Москву в дезинформации и искажении истории.
ТАСС / AP Photo / John Minchillo