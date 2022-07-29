Совбез ООН вновь соберётся для обсуждения конфликта на Украине

В Совете Безопасности ООН пройдёт очередное заседание по ситуации на Украине, никаких конкретных тем к рассмотрению не заявлялось. Об этом сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, добавив, что российская сторона готовит выступление.

"Сегодня в Совбезе ООН в 17:00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине. Отдельной темы у него нет: похоже, наши бывшие западные партнёры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание", — уточнил он.

По его мнению, заседание призвано всего лишь продемонстрировать неослабевающий интерес Запада к этому вопросу. Полянский добавил, что Россия будет выступать двенадцатой по счёту.