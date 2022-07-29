От "семёрки" до электрокара Porsche: Россияне назвали машины мечты

Среди автомобилей, о которых мечтают россияне, есть как отечественная "классика" — ВАЗ-2107, так и авто стоимостью более 10 млн рублей — электрокар Porsche Taycan. Об этом Лайфу рассказали в "Авто.ру". Там изучили данные сервиса "Гараж" с января по июль 2022 года и выяснили, о каких автомобилях мечтают россияне.

Исследование показало, что автомобилистов можно разделить на две категории: мечтатели и реалисты. Cреди автомобилей мечтателей — Porsche Taycan, Tesla Model, BMW пятой серии, а авто реалистов — это в том числе Toyota Camry, ВАЗ-2107, Kia Rio, которые далеко не редкость на российских дорогах.

Лидерами категории "Машина мечты" стали BMW пятой и третьей серии и Porsche Taycan. Следующие в рейтинге — Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класса, BMW X5, ВАЗ-2107, Ford Focus, Nissan Leaf, BMW M5, Kia Rio. Замыкают топ-20 рейтинга автомобилей мечты ВАЗ-2114, Hyundai Solaris, Toyota Land Cruiser, Audi A4, Lada Granta. Среди пользователей нашлись и такие, кто отметил бэтмобиль как машину мечты, — это сделали 25 раз.

С точки зрения страны производства автомобилей мечты самые популярные — Германия, Япония, Корея, Россия и США. Немецкие автомобили увеличили свою популярность: 29% от всех добавленных в начале года против 32% в июле. Аналогичная ситуация у японских автобрендов: 21% против 24%. Автомобили из России потеряли в популярности: 12% против 8%. Корейские увеличили долю с 2,9% до 4,2%. Автомобили из США стали добавлять реже: их доля снизилась с 10% до 8%.