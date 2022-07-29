Жители Брянской области показали кадры обстрелов Климовского района со стороны ВСУ
Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах Климовского района со стороны ВСУ
Кадры с места обстрела. Фото © VK / Анастасия Добрина / КЛИМОВО_32
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстрелах населённого пункта Сачковичи Климовского района со стороны Украины. Об этом он рассказал в телеграм-канале.
Жители Брянской области засняли обстрел села в Климовском районе. Видео © VK / КЛИМОВО_32
"Сегодня утром со стороны ВСУ произведён обстрел населённого пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередачи. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — написал Богомаз.
Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с места обстрелов. Они рассказали, что, по всей вероятности, было как минимум четыре взрыва.
"Было три прилёта, где-то в 5:35 два бабаха, потом ближе к 5:40 где-то три-четыре бабаха, а в 5:45 трусило так, что я со счёта сбилась. До сих пор в себя прийти не могу", — написала свидетельница происшествия Наталья в комментариях.
А ранее Лайф сообщал, что 26 июля квадрокоптер, запущенный со стороны территории Украины, сбросил взрывное устройство возле таможенного поста в Севском районе Брянской области. Пострадали три человека, один погиб.