Жители Брянской области показали кадры обстрелов Климовского района со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстрелах населённого пункта Сачковичи Климовского района со стороны Украины. Об этом он рассказал в телеграм-канале.

Жители Брянской области засняли обстрел села в Климовском районе. Видео © VK / КЛИМОВО_32

"Сегодня утром со стороны ВСУ произведён обстрел населённого пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередачи. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — написал Богомаз.

Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с места обстрелов. Они рассказали, что, по всей вероятности, было как минимум четыре взрыва.

"Было три прилёта, где-то в 5:35 два бабаха, потом ближе к 5:40 где-то три-четыре бабаха, а в 5:45 трусило так, что я со счёта сбилась. До сих пор в себя прийти не могу", — написала свидетельница происшествия Наталья в комментариях.



