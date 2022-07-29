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29 июля, 06:40

Жители Брянской области показали кадры обстрелов Климовского района со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах Климовского района со стороны ВСУ

<p>Кадры с места обстрела. Фото © VK / Анастасия Добрина / КЛИМОВО_32</p>

Кадры с места обстрела. Фото © VK / Анастасия Добрина / КЛИМОВО_32

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстрелах населённого пункта Сачковичи Климовского района со стороны Украины. Об этом он рассказал в телеграм-канале.

Жители Брянской области засняли обстрел села в Климовском районе. Видео © VK / КЛИМОВО_32

"Сегодня утром со стороны ВСУ произведён обстрел населённого пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередачи. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — написал Богомаз.

Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с места обстрелов. Они рассказали, что, по всей вероятности, было как минимум четыре взрыва.

"Было три прилёта, где-то в 5:35 два бабаха, потом ближе к 5:40 где-то три-четыре бабаха, а в 5:45 трусило так, что я со счёта сбилась. До сих пор в себя прийти не могу", — написала свидетельница происшествия Наталья в комментариях.

  • Кадры с места взрывов. Фото © Telegram / AV БогомаZ
    Кадры с места взрывов. Фото © Telegram / AV БогомаZ
  • Кадры с места взрывов. Фото © Telegram / AV БогомаZ
    Кадры с места взрывов. Фото © Telegram / AV БогомаZ

Кадры с места взрывов. Фото © Telegram / AV БогомаZ

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Оксана Попова

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