В Хабаровском крае безработный с автоматом охранял 3,5 гектара конопли в лесу

В Комсомольске-на-Амуре задержан местный житель, который с автоматом Калашникова охранял в лесу около 3,5 тысячи кустов марихуаны. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские нашли "сторожа" на участке леса, предназначенном для культивирования конопли. С автоматом наперевес 30-летний безработный оберегал плантацию площадью свыше 3,5 гектара. Его задержали, а растения сожгли.

"Установлено, что фигурант проживал на окраине Комсомольска-на-Амуре, недалеко от участка с запрещёнными растениями. Для ухода за ними он выезжал в лесной массив с определённой периодичностью, следил за всходами и посадками", — рассказали в пресс-службе УМВД.





В отношении предприимчивого мужчины возбуждено два уголовных дела. Кроме того, будут установлены все лица, причастные к совершению преступления. Правоохранители проводят проверку.