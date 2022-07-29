В Хабаровском крае безработный с автоматом охранял 3,5 гектара конопли в лесу
Плантация конопли в хабаровском лесу. Обложка © УМВД России по Хабаровскому краю
В Комсомольске-на-Амуре задержан местный житель, который с автоматом Калашникова охранял в лесу около 3,5 тысячи кустов марихуаны. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Полицейские нашли "сторожа" на участке леса, предназначенном для культивирования конопли. С автоматом наперевес 30-летний безработный оберегал плантацию площадью свыше 3,5 гектара. Его задержали, а растения сожгли.
"Установлено, что фигурант проживал на окраине Комсомольска-на-Амуре, недалеко от участка с запрещёнными растениями. Для ухода за ними он выезжал в лесной массив с определённой периодичностью, следил за всходами и посадками", — рассказали в пресс-службе УМВД.
В отношении предприимчивого мужчины возбуждено два уголовных дела. Кроме того, будут установлены все лица, причастные к совершению преступления. Правоохранители проводят проверку.
Ранее Лайф сообщал, что в Тюмени застройщик "озеленил" жилой комплекс коноплёй. На необычное решение местные отреагировали по-разному. Кто-то возмутился грядке наркотического растения во дворе, а некоторые увидели в этом повод для шуток.