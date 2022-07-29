Американка, обвинившая Боба Дилана в изнасиловании 50 лет назад, отозвала иск
Жительница США, обвинившая певца и музыканта Боба Дилана в изнасиловании 50 лет назад, отозвала иск. Об этом изданию The New York Post рассказал адвокат артиста Орин Снайдер.
"Дело закрыто. Возмутительно, что оно вообще было возбуждено. Мы рады, что истец отказался от этой фикции, состряпанной его адвокатами", — сказал он.
По словам Снайдера, в ходе разбирательства были представлены доказательства абсурдности обвинения. Защита показала суду, что американка вела сайт, где рассказывала о своих якобы экстрасенсорных способностях, полётах в космос с инопланетянами и общении с загробным миром.
Изнасиловал инкогнито: Почему легендарного исполнителя и политического активиста Боба Дилана решили судить за насилие спустя полвека
Напомним, о том, что американка подала в суд на Боба Дилана, стало известно в августе прошлого года. В заявлении говорилось, что, будучи 20-летним, музыкант подружился с 12-летней девочкой в мае 1965 года и установил с ней "эмоциональную связь" с целью сексуального насилия. Заявительница утверждала, что артист нанёс ей эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают её "по сей день".
ТАСС / David Vincent