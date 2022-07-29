Американка, обвинившая Боба Дилана в изнасиловании 50 лет назад, отозвала иск

Жительница США, обвинившая певца и музыканта Боба Дилана в изнасиловании 50 лет назад, отозвала иск. Об этом изданию The New York Post рассказал адвокат артиста Орин Снайдер.

"Дело закрыто. Возмутительно, что оно вообще было возбуждено. Мы рады, что истец отказался от этой фикции, состряпанной его адвокатами", — сказал он.

По словам Снайдера, в ходе разбирательства были представлены доказательства абсурдности обвинения. Защита показала суду, что американка вела сайт, где рассказывала о своих якобы экстрасенсорных способностях, полётах в космос с инопланетянами и общении с загробным миром.