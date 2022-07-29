В хостеле, где сгорело восемь человек, грубо нарушались требования пожарной безопасности

В столичном хостеле, где сегодня ночью сгорели восемь человек, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.

Хостел, сгоревший ночью на юге Москвы. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

По данным следствия, юридическое лицо, которому принадлежало заведение, ранее уже привлекалось к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Правоохранители продолжают работу на месте происшествия, ведётся прокурорская проверка.