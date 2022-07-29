В хостеле, где сгорело восемь человек, грубо нарушались требования пожарной безопасности
В столичном хостеле, где сегодня ночью сгорели восемь человек, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.
Хостел, сгоревший ночью на юге Москвы. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
По данным следствия, юридическое лицо, которому принадлежало заведение, ранее уже привлекалось к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Правоохранители продолжают работу на месте происшествия, ведётся прокурорская проверка.
Напомним, первое сообщение о возгорании в здании поступило в экстренные службы Москвы примерно в полночь. Уже через полчаса пожар был локализован, затем появились данные о восьми погибших. Возник огонь на первом этаже 14-этажного здания.
t.me / Прокуратура Москвы