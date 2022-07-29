НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 июля, 05:22

В хостеле, где сгорело восемь человек, грубо нарушались требования пожарной безопасности

В столичном хостеле, где сегодня ночью сгорели восемь человек, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.

Хостел, сгоревший ночью на юге Москвы. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

По данным следствия, юридическое лицо, которому принадлежало заведение, ранее уже привлекалось к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Правоохранители продолжают работу на месте происшествия, ведётся прокурорская проверка.

Опубликованы фото изнутри хостела, где сгорело восемь человек

Опубликованы фото изнутри хостела, где сгорело восемь человек

Напомним, первое сообщение о возгорании в здании поступило в экстренные службы Москвы примерно в полночь. Уже через полчаса пожар был локализован, затем появились данные о восьми погибших. Возник огонь на первом этаже 14-этажного здания.

Обложка ©

t.me / Прокуратура Москвы

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров