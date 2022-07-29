Койки и набитые одеждой шкафы: Опубликованы фото изнутри хостела, где сгорели восьмь человек

Всё, что осталось от комнат хостела, который сгорел на юге Москвы, это обугленные стены, сгоревшие койки и шкафы, набитые одеждой. Окна закрыты решётками. Жертвами возгорания в таких условиях стали восемь человек, ещё четверо попали в больницу.







"Возгорание ликвидировано, следователи и криминалисты столичного Следственного комитета приступили к осмотру места происшествия", — говорится в сообщении столичного ГС СК РФ.

В ведомстве добавили, что для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По предварительным же данным, как ранее рассказывал Лайф, причиной трагедии стало короткое замыкание в проводке.