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28 июля, 23:19

Койки и набитые одеждой шкафы: Опубликованы фото изнутри хостела, где сгорели восьмь человек

СКР показал фото из хостела на юге Москвы, где в пожаре погибли восемь человек

Всё, что осталось от комнат хостела, который сгорел на юге Москвы, это обугленные стены, сгоревшие койки и шкафы, набитые одеждой. Окна закрыты решётками. Жертвами возгорания в таких условиях стали восемь человек, ещё четверо попали в больницу.

  • Последствия пожара в хостеле на юге Москвы. Фото © ГСУ СК РФ по Москве
    Последствия пожара в хостеле на юге Москвы. Фото © ГСУ СК РФ по Москве
  • Последствия пожара в хостеле на юге Москвы. Фото © ГСУ СК РФ по Москве
    Последствия пожара в хостеле на юге Москвы. Фото © ГСУ СК РФ по Москве
  • Последствия пожара в хостеле на юге Москвы. Фото © ГСУ СК РФ по Москве
    Последствия пожара в хостеле на юге Москвы. Фото © ГСУ СК РФ по Москве

Последствия пожара в хостеле на юге Москвы. Фото © ГСУ СК РФ по Москве

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"Возгорание ликвидировано, следователи и криминалисты столичного Следственного комитета приступили к осмотру места происшествия", — говорится в сообщении столичного ГС СК РФ.

В ведомстве добавили, что для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По предварительным же данным, как ранее рассказывал Лайф, причиной трагедии стало короткое замыкание в проводке.

Вся округа в спецтехнике: Видео с места гибели восьми человек в пожаре на юге Москвы

Вся округа в спецтехнике: Видео с места гибели восьми человек в пожаре на юге Москвы

Лайф сообщал, что первое сообщение о возгорании в здании поступило в экстренные службы Москвы примерно в полночь. Уже через полчаса пожар был локализован, затем появились данные о восьми погибших. Возник пожар на первом этаже 14-этажного здания.


Обложка ©

СК РФ

Андрей Григорьев

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