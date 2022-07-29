Вся округа в спецтехнике: Видео с места гибели восьми человек в пожаре на юге Москвы

У жилого дома, в котором на юге Москвы погибли восемь человек при пожаре, сейчас находятся десятки спецавтомобилей экстренных служб. По последним данным, ещё три человека пострадали — спасатели передали их медикам.

Работа экстренных служб у зданий на юге Москвы, где погибли люди при пожаре. Видео © SHOT

Как сообщается в Telegram-канале SHOT, горели три комнаты и коридор. Если прежде сообщалось, что там общежитие, то теперь стало известно, что в этих помещениях располагается хостел. Причина пожара пока неизвестна.

Снаружи здания о том, что там произошла трагедия, говорят только закопчённые окна. Что примечательно, они были закрыты решётками. Известно по меньшей мере о трёх пострадавших. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.