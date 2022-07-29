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28 июля, 21:38

Мексика и две страны Южной Америки отказались осудить Россию

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались осудить конфликт на Украине

Аргентина, Бразилия, а также Мексика отказались присоединяться к позиции американских стран и осуждать конфликт на Украине. Это следует из декларации, принятой в Бразилии по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA).

В документе поясняется, что Аргентина и Бразилия "признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине".

Что же касается Мексики, там считают, что конфликт на Украине не находится в компетенции Конференции министров обороны Америки, она присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии по поводу роли Организации Объединённых Наций.

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Как сообщал Лайф, ранее президент Аргентины оценил негативное влияние антироссийских санкций на другие страны.

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ТАСС / AP

Андрей Григорьев

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