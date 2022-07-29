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28 июля, 21:06

В ресторан рэпера Моргенштерна полиция пришла с проверкой

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В ресторан рэпера Моргенштерна* "Кайф и точка" приехали с проверкой сотрудники полиции, прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как отмечается, также проверка проводится в бургерной.

"Поступили жалобы на нарушения санэпидправил и пожарной безопасности в ресторане и бургерной (рэпера Моргенштерна. — Прим. Лайфа). В настоящее время в связи с этим проводится комплексная проверка", сообщает агентство.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пояснила, что поводом для проверки стало обращение организации в прокуратуру.

"Мы просили провести проверку в предприятиях общественного питания, предположительно принадлежащих исполнителю Моргенштерну, в связи с многочисленными письмами от граждан и сообщениями в социальных сетях о нарушении требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, миграционных правил, а также возможном сбыте наркотических препаратов в данных заведениях", сказала Мизулина в интервью ТАСС.

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Как уточняется, в данный момент заведение не работает.

Ранее Лайф писал, что американская корпорация Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов быстрого питания KFC, ведёт предметные переговоры о продаже своего бизнеса в России.

* Внесён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Юлия Коновалова

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