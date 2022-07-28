НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 20:35

Вучич рассказал о "кровоточащем" бюджете Сербии

Вучич заявил о чрезвычайном положении в Сербии в ближайшие восемь месяцев

В Сербии из-за мирового кризиса и того, как он сказывается на поставках энергоресурсов и продовольствия, вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта. Об этом объявил президент страны Александр Вучич.

"На днях начинается август. До конца марта для нас в государстве чрезвычайное положение, хотя и не будем его официально вводить", сказал лидер Сербии в эфире телеканала TV Pink.

Он несколько раз повторил, что бюджет "кровоточит". Встают вопросы о покрытии дополнительных расходов для обеспечения страны энергией, для решения проблем в социальной сфере.

Вучич пояснил, что по новому контракту с "Газпромом", рассчитанному на три года, Сербия получает газ по 350–370 долларов за тысячу кубометров. Так она закупает два миллиарда кубов в год, а ещё один берёт по рыночной цене.

Вучич назвал украинский конфликт мировой войной Запада против России

Вучич назвал украинский конфликт мировой войной Запада против России

"На это мы выделили 560 миллионов евро. Это огромные деньги. Говорю это, чтобы люди поняли, насколько государство "кровоточит", насколько это трудно", сказал Вучич.

Как сообщал Лайф, ранее Вучич рассказывал о давлении ЕС на Сербию после отказа от поддержки антироссийских санкций.

Обложка ©

Пресс-служба Президента РФ

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров