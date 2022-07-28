Вучич рассказал о "кровоточащем" бюджете Сербии

В Сербии из-за мирового кризиса и того, как он сказывается на поставках энергоресурсов и продовольствия, вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта. Об этом объявил президент страны Александр Вучич.

"На днях начинается август. До конца марта для нас в государстве чрезвычайное положение, хотя и не будем его официально вводить", — сказал лидер Сербии в эфире телеканала TV Pink.

Он несколько раз повторил, что бюджет "кровоточит". Встают вопросы о покрытии дополнительных расходов для обеспечения страны энергией, для решения проблем в социальной сфере.

Вучич пояснил, что по новому контракту с "Газпромом", рассчитанному на три года, Сербия получает газ по 350–370 долларов за тысячу кубометров. Так она закупает два миллиарда кубов в год, а ещё один берёт по рыночной цене.

"На это мы выделили 560 миллионов евро. Это огромные деньги. Говорю это, чтобы люди поняли, насколько государство "кровоточит", насколько это трудно", — сказал Вучич.