Никитин провёл экскурсию по Нижегородскому кремлю для школьников из ДНР
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 28 июля провёл экскурсию для школьников из Донецкой Народной Республики. Около 50 ребят в возрасте 12−17 лет и сопровождающие их педагоги прибыли в регион в рамках проекта "Университетские смены". В первой смене — дети таких городов, как Мариуполь, Макеевка, Амвросиевка, Горловка, Снежное.
Губернатор Нижегородской области провёл экскурсию по Нижегородскому кремлю для школьников из ДНР. Видео © LIFE
"Увидел у детей искренний интерес к истории России, Нижнего Новгорода, Приволжья в целом. Рад был ответить на вопросы, а заодно зарядиться позитивом в ходе общения", — написал затем Никитин в своём Telegram-канале.
Он заверил, что регион обязательно продолжит помогать восстанавливать мирную жизнь в Донбассе, а детей оттуда в Нижегородской области всегда ждут в гости.
Глава региона рассказал школьникам из ДНР и о масштабной программе обновления Нижегородского кремля, которая была реализована год назад к 800-летию Нижнего Новгорода. Впервые за 200 лет стал доступен кольцевой маршрут по боевому ходу Кремля. Его протяжённость — более 2 километров. Также губернатор отметил, что сам недавно был в Донбассе. Посетил Иловайск, Харцызск, Донецк.
Как сообщал Лайф, в рамках пилотного проекта "Университетские профильные образовательные смены", который стартовал в России, для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик проходят образовательные смены на базе ведущих университетов. В программу входят обзорные экскурсии, посещение музеев, театров, исторических памятников, имеющих культурно-историческое значение и расположенных поблизости от вузов. Также для школьников организуют программу "Подвиг России" с экскурсиями и мероприятиями, посвящёнными Великой Отечественной войне, с мастер-классами по работе в архивах.
Telegram / Глеб Никитин