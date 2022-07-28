Никитин провёл экскурсию по Нижегородскому кремлю для школьников из ДНР

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 28 июля провёл экскурсию для школьников из Донецкой Народной Республики. Около 50 ребят в возрасте 12−17 лет и сопровождающие их педагоги прибыли в регион в рамках проекта "Университетские смены". В первой смене — дети таких городов, как Мариуполь, Макеевка, Амвросиевка, Горловка, Снежное.

Губернатор Нижегородской области провёл экскурсию по Нижегородскому кремлю для школьников из ДНР. Видео © LIFE

"Увидел у детей искренний интерес к истории России, Нижнего Новгорода, Приволжья в целом. Рад был ответить на вопросы, а заодно зарядиться позитивом в ходе общения", — написал затем Никитин в своём Telegram-канале.

Он заверил, что регион обязательно продолжит помогать восстанавливать мирную жизнь в Донбассе, а детей оттуда в Нижегородской области всегда ждут в гости.

Глава региона рассказал школьникам из ДНР и о масштабной программе обновления Нижегородского кремля, которая была реализована год назад к 800-летию Нижнего Новгорода. Впервые за 200 лет стал доступен кольцевой маршрут по боевому ходу Кремля. Его протяжённость — более 2 километров. Также губернатор отметил, что сам недавно был в Донбассе. Посетил Иловайск, Харцызск, Донецк.