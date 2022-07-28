Обама увидел "прогресс" при падении ВВП второй месяц подряд
Экс-президент США Обама заявил о прогрессе на фоне падения ВВП
Падение объёма американского внутреннего валового продукта (ВВП) — это признак прогресса. Об этом в "Твиттере" заявил бывший глава Соединённых Штатов Барак Обама. Так он прокомментировал данные о снижении ВВП в первом и втором кварталах этого года на 1,6 процента и 0,9 процента соответственно.
"Прогресс не всегда случается сразу, но он случается, и вот как он выглядит", — подчеркнул Обама.
Также он дал позитивную оценку работы нынешней администрации Штатов и заявил, что принятые Байденом и его командой решения были верными.
Как сообщал Лайф, ранее МВФ спрогнозировал ухудшение роста ВВП США в 2022 году. Уровень безработицы там, по прогнозам фонда, составит 3,7%, а в 2023 году — 4,6%.
ТАСС / Philip Davali