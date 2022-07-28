Обама увидел "прогресс" при падении ВВП второй месяц подряд

Падение объёма американского внутреннего валового продукта (ВВП) — это признак прогресса. Об этом в "Твиттере" заявил бывший глава Соединённых Штатов Барак Обама. Так он прокомментировал данные о снижении ВВП в первом и втором кварталах этого года на 1,6 процента и 0,9 процента соответственно.

"Прогресс не всегда случается сразу, но он случается, и вот как он выглядит", — подчеркнул Обама.

Также он дал позитивную оценку работы нынешней администрации Штатов и заявил, что принятые Байденом и его командой решения были верными.