Госдеп раскрыл, о чём Блинкен хочет поговорить с Лавровым

США направили запрос на проведение телефонного разговора между госсекретарём Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он пояснил, что Блинкен намерен обсудить конфликт на Украине, "зерновую сделку", а также обмен заключённых.

"Мы выразили интерес, ясно заявили России, что намерены провести телефонный разговор между госсекретарём Блинкеном и министром Лавровым. До того, как вчера (27 июля. — Прим. ред.) выступал госсекретарь, мы связались с соответствующими российскими коллегами и направили запрос о телефонном разговоре", — сказал он в ходе брифинга.

При этом Прайс добавил, что в настоящее время Лавров находится в поездке и пока нет информации о том, когда Россия сможет выйти на контакт. Однако он заверил, что американская сторона продолжит обсуждать этот вопрос "по соответствующим каналам".