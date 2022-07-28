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28 июля, 19:07

Госдеп раскрыл, о чём Блинкен хочет поговорить с Лавровым

Представитель Госдепа Прайс: США запросили разговор Лаврова с Блинкеном

США направили запрос на проведение телефонного разговора между госсекретарём Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он пояснил, что Блинкен намерен обсудить конфликт на Украине, "зерновую сделку", а также обмен заключённых.

"Мы выразили интерес, ясно заявили России, что намерены провести телефонный разговор между госсекретарём Блинкеном и министром Лавровым. До того, как вчера (27 июля. — Прим. ред.) выступал госсекретарь, мы связались с соответствующими российскими коллегами и направили запрос о телефонном разговоре", — сказал он в ходе брифинга.

При этом Прайс добавил, что в настоящее время Лавров находится в поездке и пока нет информации о том, когда Россия сможет выйти на контакт. Однако он заверил, что американская сторона продолжит обсуждать этот вопрос "по соответствующим каналам".

МИД опроверг данные об обращении США по переговорам Лаврова и Блинкена

МИД опроверг данные об обращении США по переговорам Лаврова и Блинкена

О том, что госсекретарь США объявил о намерении провести разговор с Сергеем Лавровым, ранее сообщал Лайф. По словам самого Блинкена, его в предстоящем разговоре интересуют вопросы, "представляющие наибольший интерес" для США, — освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

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Shutterstock

Николь Вербер

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