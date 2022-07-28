НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 июля, 21:10

МИД опроверг данные об обращении США по переговорам Лаврова и Блинкена

В Министерстве иностранных дел России опровергли информацию о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен собирается позвонить главе российского ведомства Сергею Лаврову. Кроме сообщений в СМИ, никаких иных обращений не было, указали в МИД.

"Кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную", приводит РИА "Новости" сообщение российского дипломатического ведомства.

В Госдепе не увидели оснований для диалога между Лавровым и Блинкеном

В Госдепе не увидели оснований для диалога между Лавровым и Блинкеном

О том, что госсекретарь США объявил о намерении провести разговор с Сергеем Лавровым, ранее сообщал Лайф. По словам самого Блинкена, его в предстоящем разговоре интересуют вопросы, "представляющие наибольший интерес" для США, — освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Обложка ©

МИД России

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров