МИД опроверг данные об обращении США по переговорам Лаврова и Блинкена
В Министерстве иностранных дел России опровергли информацию о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен собирается позвонить главе российского ведомства Сергею Лаврову. Кроме сообщений в СМИ, никаких иных обращений не было, указали в МИД.
"Кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную", — приводит РИА "Новости" сообщение российского дипломатического ведомства.
О том, что госсекретарь США объявил о намерении провести разговор с Сергеем Лавровым, ранее сообщал Лайф. По словам самого Блинкена, его в предстоящем разговоре интересуют вопросы, "представляющие наибольший интерес" для США, — освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.