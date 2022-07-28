МИД опроверг данные об обращении США по переговорам Лаврова и Блинкена

В Министерстве иностранных дел России опровергли информацию о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен собирается позвонить главе российского ведомства Сергею Лаврову. Кроме сообщений в СМИ, никаких иных обращений не было, указали в МИД.

"Кроме сообщений СМИ, никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную", — приводит РИА "Новости" сообщение российского дипломатического ведомства.