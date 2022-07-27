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Регион
Опубликовано 27 июля 2022, 23:52

Кремль не комментирует сообщения об обмене Бута на американцев Грайнер и Уилана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что США предложили обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

"Без комментариев", сказал представитель Кремля РИА "Новости".

Напомним, администрация Джо Байдена предложила российской стороне обменять осуждённого на территории Штатов Бута на американцев Грайнер и Уилана, об этом сообщал Лайф. Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что соответствующий запрос от Вашингтона был направлен в Москву ещё в прошлом месяце. Официального подтверждения этой информации нет.

Песков не стал комментировать возможность обмена баскетболистки Грайнер на Виктора Бута
Песков не стал комментировать возможность обмена баскетболистки Грайнер на Виктора Бута

Впоследствии CNN распространил сообщение о том, что президент США лично поддержал план обмена Бута на двух американцев. Источники телеканала отказались раскрывать детали предложения, однако они отметили, что ожидают ответа Москвы.

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. Спустя несколько лет он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Россиянина обвинили в сговоре с целью незаконной продажи оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической. Однако этой весной появились слухи о том, что Бута могут обменять на баскетболистку Грайнер, задержанную в Москве за перевозку наркотиков.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Американца заподозрили в шпионаже, хотя сам он отрицал свою причастность и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Несмотря на это, обвинение собрало доказательную базу, а в июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.

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Wikipedia / Бриттни Грайнер, Виктор Бут

Дмитрий Алексиевич
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