Кремль не комментирует сообщения об обмене Бута на американцев Грайнер и Уилана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что США предложили обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

"Без комментариев", — сказал представитель Кремля РИА "Новости".

Напомним, администрация Джо Байдена предложила российской стороне обменять осуждённого на территории Штатов Бута на американцев Грайнер и Уилана, об этом сообщал Лайф. Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что соответствующий запрос от Вашингтона был направлен в Москву ещё в прошлом месяце. Официального подтверждения этой информации нет.

Впоследствии CNN распространил сообщение о том, что президент США лично поддержал план обмена Бута на двух американцев. Источники телеканала отказались раскрывать детали предложения, однако они отметили, что ожидают ответа Москвы.

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. Спустя несколько лет он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Россиянина обвинили в сговоре с целью незаконной продажи оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической. Однако этой весной появились слухи о том, что Бута могут обменять на баскетболистку Грайнер, задержанную в Москве за перевозку наркотиков.