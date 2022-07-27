В Siemens заявили, что сообщений о повреждениях турбин от "Газпрома" не поступало

Siemens Energy утверждает, что не получала от "Газпрома" новых претензий о неисправностях в турбинах. Как заверяют в компании, агрегаты являются исправными.

"У нас сейчас нет доступа к турбинам на месте, и у нас нет до сих пор сообщений от "Газпрома" о повреждениях. В этой связи мы должны исходить из того, что турбины готовы к эксплуатации", — цитирует ТАСС соответствующее заявление представителя Siemens.