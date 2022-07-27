В Siemens заявили, что сообщений о повреждениях турбин от "Газпрома" не поступало
Siemens Energy утверждает, что не получала от "Газпрома" новых претензий о неисправностях в турбинах. Как заверяют в компании, агрегаты являются исправными.
"У нас сейчас нет доступа к турбинам на месте, и у нас нет до сих пор сообщений от "Газпрома" о повреждениях. В этой связи мы должны исходить из того, что турбины готовы к эксплуатации", — цитирует ТАСС соответствующее заявление представителя Siemens.
В компании добавили, что очередное плановое техобслуживание в будущем также можно проводить без каких-либо препятствий: разрешение канадского правительства предполагает, что работы могут производиться в Монреале, и что турбины после этого можно будет вывезти из Канады в Германию.
Как сообщал ранее Лайф, Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля. Из-за отсутствия необходимых документов, однако, передать турбину не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины, на фоне того как сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. Из-за этого объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" уже упали до 20% от максимальной мощности.
ТАСС / dpa / picture-alliance