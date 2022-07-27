Турецкие болельщики остроумно укололи киевское "Динамо"

На матче отбора ЛЧ против киевского "Динамо" болельщики турецкого футбольного клуба "Фенербахче" начали скандировать имя президента России Владимира Путина. Видео момента разместил Telegram-канал K/On/Off.

Болельщики скандируют "Владимир Путин". Видео © Telegram / K/On/Off

Ответный матч квалификации Лиги чемпионов проходит в Стамбуле: "Фенербахче" на своем поле принимает "Динамо" из Киева. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1.

Клуб из Украины забил гол на 59-й минуте матча, и болельщики турецкой команды в ответ принялись распевать имя российского лидера.

"Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!" — скандировали фанаты "Фенербахче".