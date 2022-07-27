Турецкие болельщики остроумно укололи киевское "Динамо"
Фанаты турецкого "Фенербахче" скандировали имя Путина на матче против киевского "Динамо"
На матче отбора ЛЧ против киевского "Динамо" болельщики турецкого футбольного клуба "Фенербахче" начали скандировать имя президента России Владимира Путина. Видео момента разместил Telegram-канал K/On/Off.
Болельщики скандируют "Владимир Путин". Видео © Telegram / K/On/Off
Ответный матч квалификации Лиги чемпионов проходит в Стамбуле: "Фенербахче" на своем поле принимает "Динамо" из Киева. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1.
Клуб из Украины забил гол на 59-й минуте матча, и болельщики турецкой команды в ответ принялись распевать имя российского лидера.
"Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!" — скандировали фанаты "Фенербахче".
Лайф ранее рассказывал, как украинцам вместо футбольного матча показали интервью Путина и рассказали о преступлениях ВСУ. Хакеры атаковали телеканал "Футбол 1", транслировавший финальную встречу национальной сборной с командой Уэльса за право сыграть на ЧМ-2022. О взломе прямо во время эфира пришлось рассказать комментаторам.
Telegram / K/On/Off