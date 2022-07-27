Блинкен и Лавров могут поговорить впервые после спецоперации
Госсекретарь США Блинкен заявил, что намерен провести разговор с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении провести разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Эта беседа, по его словам, должна произойти впервые после начала военной спецоперации РФ на Украине.
Глава американского внешнеполитического ведомства сообщил, что в ходе разговора не будет обсуждаться Украина. Его в предстоящем разговоре интересуют вопросы, "представляющие наибольший интерес" для США, — освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
Госсекретарь США не уточнил, когда именно пройдут переговоры, — они, по его словам, будут проведены в ближайшие дни.
А между тем, ранее в Госдепе заявляли, что не увидели оснований для диалога между Лавровым и Блинкеном. 18 мая представитель американского Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США не считают, что разговор между главой МИД РФ и госсекретарём Штатов на данном этапе "был бы конструктивным".
ТАСС / EPA / ANGELO CARCONI