Блинкен и Лавров могут поговорить впервые после спецоперации

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении провести разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Эта беседа, по его словам, должна произойти впервые после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Глава американского внешнеполитического ведомства сообщил, что в ходе разговора не будет обсуждаться Украина. Его в предстоящем разговоре интересуют вопросы, "представляющие наибольший интерес" для США, — освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Госсекретарь США не уточнил, когда именно пройдут переговоры, — они, по его словам, будут проведены в ближайшие дни.