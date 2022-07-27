Киев разместил националистов "Кракена" и теробороны в больницах Харькова и Сум

В медицинских учреждениях Харькова, Сум, Винницы и Николаевки расположились националисты батальона "Кракен", штаб территориальной обороны и военная техника, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове на территории городской клинической больницы № 7 (Салтовское шоссе) дислоцируются подразделения украинского националистического батальона "Кракен". При этом всех больных независимо от их состояния здоровья цинично выгнали из лечебного учреждения", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в здании детской больницы в Сумах расположился штаб теробороны, склады вооружения и боеприпасов. При этом персонал медучреждения и пациентов боевики держат в подвале. Также военную технику разместили в здании областной психиатрической больницы Винниц, а в Николаевке (ДНР) на территории центральной районной больницы боевики оборудовали опорный пункт и расставили бронетехнику. При этом ВСУ заминировали подходы к учреждению и умышленно не сообщили об этом местным жителям.