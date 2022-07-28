Байден заверил Си Цзиньпина, что США не поддерживают сепаратизм Тайваня

США не поддерживают сепаратизм на Тайване. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Хочу ещё раз повторить, позиция США по вопросу политики "одного Китая" не менялась и не будет меняться, американская сторона не поддерживает сепаратизм на Тайване", — приводит его слова Министерство иностранных дел КНР.

Байден также заявил, что сотрудничество между Китаем и США даёт положительный результат и идёт на благо не только народов двух стран, но и всех государств. Кроме того, он выразил надежду, что беспрепятственный диалог с КНР сохранится и в будущем.

"Надеемся развивать сотрудничество с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также должным образом урегулировать все разногласия", — добавил американский лидер.