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28 июля, 18:55

Байден заверил Си Цзиньпина, что США не поддерживают сепаратизм Тайваня

США не поддерживают сепаратизм на Тайване. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Хочу ещё раз повторить, позиция США по вопросу политики "одного Китая" не менялась и не будет меняться, американская сторона не поддерживает сепаратизм на Тайване", — приводит его слова Министерство иностранных дел КНР.

Байден также заявил, что сотрудничество между Китаем и США даёт положительный результат и идёт на благо не только народов двух стран, но и всех государств. Кроме того, он выразил надежду, что беспрепятственный диалог с КНР сохранится и в будущем.

"Надеемся развивать сотрудничество с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также должным образом урегулировать все разногласия", — добавил американский лидер.

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Как писал Лайф, сегодня состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и главой Китая Си Цзиньпином. В ходе двухчасовой беседы председатель КНР выразил американскому лидеру позицию по поводу Тайваня. По словам политика, Китай выступает против независимости острова.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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