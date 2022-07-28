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27 июля, 23:34

В США обеспокоились неспособностью отразить ядерную атаку России и Китая

Аналитик Геллер призвала США готовиться к отражению ядерных ударов со стороны и России, и Китая

Соединённым Штатам необходимо так модернизировать свою стратегию сдерживания, чтобы быть готовыми одновременно ответить на возможные ядерные удары как со стороны России, так и со стороны Китая. С таким призывом выступила аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер.

"Если у нас есть возможности для того, чтобы применить свою стратегию в отношении одного обладающего ядерным оружием соперника, то нужно изменить её таким образом, чтобы мы могли сделать это в отношении сразу двух", сказала Геллер на стартовавшем в штате Небраска 13-м ежегодном симпозиуме по сдерживанию.

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Эксперт пояснила, что речь не идёт о том, чтобы отразить ядерный удар России и "ударить в ответ". Будет правильнее, считает она, отразить удар, ответить Москве и вместе с тем сохранить варианты для сдерживания Китая. Геллер связывает эти меры с тем, что США сегодня "попросту не могут позволить себе роскошь сдерживания лишь одного ядерного соперника".

Если Вашингтон не предпримет решительных действий в отношении ядерного сдерживания, то это подорвёт международную стабильность в ядерной сфере, предупредила эксперт. При этом дальнейшее наращивание США ядерных вооружений может спровоцировать ответ Москвы и Пекина — это, по словам Геллер, выльется в новую гонку вооружений.

Ранее, напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что США, развязав ожесточённое противостояние с Россией, опасно балансируют на грани ядерного конфликта. Дипломат также назвала абсолютно неприемлемыми попытки Запада выставить Москву стороной, якобы угрожающей ядерным оружием.

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Unsplash

Юлия Коновалова

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