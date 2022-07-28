В Польше назвали дату объявления Германии суммы репараций
Польша 1 сентября объявит сумму репараций, которую требует от Германии за ущерб во Второй мировой
В Польше назвали дату оглашения суммы репараций, которую страна требует от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны. Глава парламентской комиссии по подсчёту суммы ущерба, которую нужно предъявить ФРГ, Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского телевидения сообщил, что это произойдёт 1 сентября.
"Первого сентября мы узнаем сумму военных репараций, которую Польша должна получить от Германии", — сказал парламентарий Сейма республики.
Сам отчёт о потерях Польши во Второй мировой войне, по словам Мулярчика, также будет представлен 1 сентября.
Напомним, вопрос о получении Польшей от Германии репараций был поднят ещё в 2020 году. Тогда даже была создана специальная парламентская комиссия для подсчёта суммы. Однако в Берлине неоднократно заявляли, что ФРГ уже выплатила достаточно серьёзные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Варшавы от выплат в 1953 году.
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