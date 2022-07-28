В Польше назвали дату объявления Германии суммы репараций

В Польше назвали дату оглашения суммы репараций, которую страна требует от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны. Глава парламентской комиссии по подсчёту суммы ущерба, которую нужно предъявить ФРГ, Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского телевидения сообщил, что это произойдёт 1 сентября.

"Первого сентября мы узнаем сумму военных репараций, которую Польша должна получить от Германии", — сказал парламентарий Сейма республики.

Сам отчёт о потерях Польши во Второй мировой войне, по словам Мулярчика, также будет представлен 1 сентября.