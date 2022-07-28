В NASA заявили об отсутствии у России планов уходить с МКС до 2028 года
Россия не планирует выходить с Международной космической станции как минимум до 2028 года. С таким заявлением выступила глава космического командования NASA Кэти Людерс.
"Российские чиновники, отвечающие за космическую сферу, сообщили своим американским коллегам во вторник, что Москва рассчитывает остаться на МКС, по крайней мере до тех пор, пока в 2028 году не будет построен собственный форпост страны на орбите", — приводит сообщение Людерс агентство Reuters.
О том, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. К этому времени будет начато формирование российской орбитальной станции, добавил Борисов. Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года было принято не сегодня.
ТАСС / ЦНИИмаш / "Роскосмос"