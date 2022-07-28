В NASA заявили об отсутствии у России планов уходить с МКС до 2028 года

Россия не планирует выходить с Международной космической станции как минимум до 2028 года. С таким заявлением выступила глава космического командования NASA Кэти Людерс.

"Российские чиновники, отвечающие за космическую сферу, сообщили своим американским коллегам во вторник, что Москва рассчитывает остаться на МКС, по крайней мере до тех пор, пока в 2028 году не будет построен собственный форпост страны на орбите", — приводит сообщение Людерс агентство Reuters.