Итальянский священник отслужил мессу на надувном матрасе вместо алтаря

Священник из Милана Маттиа Бернаскони извинился за службу, которую он провёл на пляже города Кротоне в южной области Калабрия. Необычное происшествие, случившееся в прошедшее воскресенье, быстро облетело итальянские СМИ и соцсети.

Как пишет газета Corriere della Sera, Бернаскони решил использовать вместо алтаря надувной матрас, который держал его помощник. А всё потому, что священное действо произошло на пляже. Несмотря на то, что священнослужители были в плавках и почти по пояс в воде, прочие атрибуты католического обряда были в порядке: у священника были приготовлены и вино, и гостии — хлебцы наподобие православных просвирок.

В интервью изданию дон Маттиа рассказал, что сопровождал группу старшеклассников в поездке, организованной местной ассоциацией по борьбе с мафией. По словам священника, он не смог подобрать подходящее место для проведения службы, так как соседний перелесок оказался занят. Поэтому мессу из-за очень жаркой погоды пришлось перенести на побережье.

"Любое место подходит для того, чтобы распространять слово Божье", — высказался священник.

Дон Маттиа похвалился, что одна женщина даже поблагодарила его за то, что почувствовала близость Церкви даже на пляже. Тем не менее церковные власти Кротоне после нестандартного церковного обряда призвали Бернаскони к большей ответственности и уважению в отношении литургических атрибутов и декора. Более того, несмотря на извинения священника, историей заинтересовалась местная прокуратура. На него завели дело по статье об оскорблении религиозной конфессии.