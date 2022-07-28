Эксперты напомнили о главных правилах, которые помогут успешно пройти собеседование

Искать работу становится сложнее после 45 лет. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала глава пресс-службы компании SuperJob Наталья Ильченко.

Согласно проведённому порталом опросу, респонденты в возрасте от 27 до 29 лет оценили сложность поиска работы на 4,7 балла из 10 (для них этот процесс почти не составляет труда). Респонденты за 60 в среднем поставили 8,2 балла, очевидно испытывая трудности при поиске вакансий. Средний балл по всему рынку труда составил 6,4, что, по оценкам экспертов, эквивалентно ситуации 2021 года.

В свою очередь Ильченко посоветовала соискателям помнить о полезных связях, наработанных в ходе карьерного пути, а также не забывать о правильном оформлении резюме. Эксперт отметила, что трудности с презентацией своих сильных качеств испытывают как молодые, так и возрастные соискатели.

"Огромная проблема в навыке самопрезентации, поэтому мы всегда советуем изучать разные обучающие материалы. Всё это помогает повысить свою капитализацию и претендовать на более высокую зарплату", — пояснила Ильченко.

По её словам, рекрутинговая активность работодателей сейчас соответствует уровню 2017–2019 годов: число вакансий растёт почти по всем отраслям.