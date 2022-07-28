Директора сафари-парка, где тигр откусил палец ребёнку, отправили в тюрьму
Директора сафари-парка "Тайган" отправили в тюрьму после нападения тигра на малыша
Белогорский районный суд Крыма приговорил директора львиного парка "Тайган" к двум годам и трём месяцам колонии после инцидента с местным тигром, который откусил палец маленькому посетителю. Также руководителю выписан штраф. Об этом в "Телеграме" сообщила пресс-служба Прокуратуры Крыма.
Из сообщения следует, что учредитель сафари-парка обвиняется по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Он также лишён права занимать определённые должности на два года.
"Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к двум годам трём месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 тысяч рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима", — уточнили в прокуратуре. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Также суд установил, что владелец парка позволял посетителям находиться на опасном расстоянии от вольеров с дикими животными, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью людей.
Напомним, в сентябре прошлого года в крымском сафари-парке тигр откусил палец годовалому ребёнку. Мать решила поближе показать хищника своему сыну и, несмотря на обозначенные пределы безопасной зоны, поднесла малыша к ограждению. Мальчик лишился части большого пальца левой руки, "что повлекло его полную ампутацию". Позднее Лайф сообщал, что ребёнку была оказана необходимая медицинская помощь. Однако, по словам матери, следователи посоветовали ей не подавать заявление в полицию, так как вины парка в этом происшествии они не увидели.
Wikipedia / Сафари-парк "Тайган" в Крыму