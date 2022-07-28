Директора сафари-парка, где тигр откусил палец ребёнку, отправили в тюрьму

Белогорский районный суд Крыма приговорил директора львиного парка "Тайган" к двум годам и трём месяцам колонии после инцидента с местным тигром, который откусил палец маленькому посетителю. Также руководителю выписан штраф. Об этом в "Телеграме" сообщила пресс-служба Прокуратуры Крыма.

Из сообщения следует, что учредитель сафари-парка обвиняется по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Он также лишён права занимать определённые должности на два года.

"Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к двум годам трём месяцам лишения свободы со штрафом в размере 255 тысяч рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима", — уточнили в прокуратуре. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Также суд установил, что владелец парка позволял посетителям находиться на опасном расстоянии от вольеров с дикими животными, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью людей.