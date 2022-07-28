НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 17:24

Подросток из Воронежа рассказал, кто надоумил его станцевать на могилах ветеранов

Появилось видео с задержанием танцевавших на могилах в Воронеже подростков

Появилось видео с задержанием подростков, которые осквернили могилы ветеранов в Воронеже. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Подросток из Воронежа рассказал, кто надоумил его станцевать и справить нужду на могилах ветеранов. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах юноша слёзно извиняется и говорит, что "просто хотел просмотров". Однако после начинает перекладывать ответственность. Говорит, что якобы около года назад увидел такое же видео у одной блогерши, оттуда и почерпнул идею.

"Знаете, блогерша Алиса Вписка. Она выкладывала в прошлом или позапрошлом году материал подобный и говорила, что это нормально, так и надо <...> Я просто посмотрел её контент и подумал, что это нормально", — попытался оправдаться школьник.

"Хотел просмотров": Танцевавший на могилах подросток в слезах извинился, но всё равно оказался в полиции

"Хотел просмотров": Танцевавший на могилах подросток в слезах извинился, но всё равно оказался в полиции

Напомним, в Воронеже подросток, называющий себя девушкой, устроил "сатанинские пляски" на могилах, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, после чего справил нужду на захоронения. Видео он сам разместил в соцсетях. Полиция начала проверку. Позже он записал видео с извинениями, объяснив поступок желанием прославиться в Сети и "больной головой", однако это не спасло ни его, ни товарища-"видеооператора" от задержания.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров