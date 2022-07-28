Подросток из Воронежа рассказал, кто надоумил его станцевать на могилах ветеранов

Появилось видео с задержанием подростков, которые осквернили могилы ветеранов в Воронеже. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Подросток из Воронежа рассказал, кто надоумил его станцевать и справить нужду на могилах ветеранов. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах юноша слёзно извиняется и говорит, что "просто хотел просмотров". Однако после начинает перекладывать ответственность. Говорит, что якобы около года назад увидел такое же видео у одной блогерши, оттуда и почерпнул идею.