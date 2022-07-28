Подросток из Воронежа рассказал, кто надоумил его станцевать на могилах ветеранов
Появилось видео с задержанием танцевавших на могилах в Воронеже подростков
Появилось видео с задержанием подростков, которые осквернили могилы ветеранов в Воронеже. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Подросток из Воронежа рассказал, кто надоумил его станцевать и справить нужду на могилах ветеранов. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах юноша слёзно извиняется и говорит, что "просто хотел просмотров". Однако после начинает перекладывать ответственность. Говорит, что якобы около года назад увидел такое же видео у одной блогерши, оттуда и почерпнул идею.
"Знаете, блогерша Алиса Вписка. Она выкладывала в прошлом или позапрошлом году материал подобный и говорила, что это нормально, так и надо <...> Я просто посмотрел её контент и подумал, что это нормально", — попытался оправдаться школьник.
"Хотел просмотров": Танцевавший на могилах подросток в слезах извинился, но всё равно оказался в полиции
Напомним, в Воронеже подросток, называющий себя девушкой, устроил "сатанинские пляски" на могилах, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, после чего справил нужду на захоронения. Видео он сам разместил в соцсетях. Полиция начала проверку. Позже он записал видео с извинениями, объяснив поступок желанием прославиться в Сети и "больной головой", однако это не спасло ни его, ни товарища-"видеооператора" от задержания.
Telegram / SHOT