Полиция начала проверку после "сатанинских плясок" подростка среди могил

Полиция Воронежской области начала проверку после появления в Сети кадров, на которых подросток прыгает по могилам и мочится на них. Об этом рассказали в УМВД России по региону.

"Сотрудниками полиции по факту опубликования видеозаписи с осквернением могил на одном из кладбищ проводится проверка, устанавливается место, где была сделана видеозапись, а также лицо, причастное к совершению противоправных действий", — уточнили в ведомстве.