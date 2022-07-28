Полиция начала проверку после "сатанинских плясок" подростка среди могил
Полиция начала проверку после осквернения могил подростком в Воронежской области
Полиция Воронежской области начала проверку после появления в Сети кадров, на которых подросток прыгает по могилам и мочится на них. Об этом рассказали в УМВД России по региону.
"Сотрудниками полиции по факту опубликования видеозаписи с осквернением могил на одном из кладбищ проводится проверка, устанавливается место, где была сделана видеозапись, а также лицо, причастное к совершению противоправных действий", — уточнили в ведомстве.
Напомним, в Воронеже подросток, называющий себя девушкой, устроил "сатанинские пляски" на могилах, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, после чего справил нужду на захоронения. Видео он сам разместил в соцсетях. Сейчас его ищут правоохранители.
Telegram / SHOT