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28 июля, 14:19

Полиция начала проверку после "сатанинских плясок" подростка среди могил

Полиция начала проверку после осквернения могил подростком в Воронежской области

Полиция Воронежской области начала проверку после появления в Сети кадров, на которых подросток прыгает по могилам и мочится на них. Об этом рассказали в УМВД России по региону.

"Сотрудниками полиции по факту опубликования видеозаписи с осквернением могил на одном из кладбищ проводится проверка, устанавливается место, где была сделана видеозапись, а также лицо, причастное к совершению противоправных действий", — уточнили в ведомстве.

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Напомним, в Воронеже подросток, называющий себя девушкой, устроил "сатанинские пляски" на могилах, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, после чего справил нужду на захоронения. Видео он сам разместил в соцсетях. Сейчас его ищут правоохранители.

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Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми

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