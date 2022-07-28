Суд над боевиками "Медведей SS" начнётся 1 августа
Суд в ДНР над участниками неонацистской группировки "Медведи SS" начнётся 1 августа
Верховный суд ДНР 1 августа приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Кравцова — командира украинской неонацистской группировки "Медведи SS", жертвами которой стали более 100 человек. Об этом в четверг сообщает ТАСС.
Как уточнил адвокат Кравцова Павел Косован, дело в отношении его подзащитного объединено в одно производство с делом остальных восьмерых участников нацбата.
"1 августа в 10:00 в Верховном суде ДНР стартует процесс в отношении Александра Кравцова и других членов националистической группировки "Медведи SS". Процесс будет проходить в закрытом режиме", — сказал юрист.
Каждому из членов неонацистской группировки в зависимости от роли вменяется создание вооружённого формирования, а также участие в таком формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам ДНР ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой"). Последняя статья УК республики предусматривает наказание в виде смертной казни.
Ранее Лайф писал, что следователи ДНР предъявили обвинение командиру украинской неонацистской группировки "Медведи SS", жертвами которой стали свыше сотни человек. 25 июля в суд было направлено дело Кравцова, по которому командиру вменили три статьи Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики.
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