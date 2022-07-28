Суд над боевиками "Медведей SS" начнётся 1 августа

Верховный суд ДНР 1 августа приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Кравцова — командира украинской неонацистской группировки "Медведи SS", жертвами которой стали более 100 человек. Об этом в четверг сообщает ТАСС.

Как уточнил адвокат Кравцова Павел Косован, дело в отношении его подзащитного объединено в одно производство с делом остальных восьмерых участников нацбата.

"1 августа в 10:00 в Верховном суде ДНР стартует процесс в отношении Александра Кравцова и других членов националистической группировки "Медведи SS". Процесс будет проходить в закрытом режиме", — сказал юрист.