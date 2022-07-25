Дело командира украинского нацбата "Медведи SS" Кравцова направлено в суд

Уголовное дело пленного командира украинского нацбатальона "Медведи SS" Александра Кравцова направлено в суд Донецкой Народной Республики. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил представитель Генеральной прокуратуры ДНР.

"25 июля 2022 года уголовное дело по обвинению Кравцова А.А. направлено в суд с обвинительным заключением", — сказал собеседник агентства.

Ранее Лайф писал, что следователи ДНР предъявили обвинение командиру украинской неонацистской группировки "Медведи SS", жертвами которой стали свыше сотни человек. Как сообщил адвокат обвиняемого Павел Косован, дела Кравцова и остальных участников объединят в одно, которое будет рассмотрено в Верховном суде республики. При этом командиру "Медведей SS" может грозить смертная казнь в ДНР.