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28 июля, 14:01

ЦСКА объявил о переходе чилийского полузащитника Мендеса

Московский ЦСКА официально объявил о переходе 22-летнего чилийского полузащитника Фелипе Мендеса, который ранее выступал за клуб "Унион Эспаньола". Соответствующее видео в соцсетях опубликовала пресс-служба красно-синих.

В презентационном ролике новичок команды, цитируя известную песню, произносит фразу "Вите надо выйти" прямо возле стадиона красно-синих. Контракт чилийца с ЦСКА рассчитан на три года с возможностью продления.

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Добавим, что 22-летний Фелипе Мендес провёл 122 матча в составе команды "Унион Эспаньола", в которых забил 4 гола и отдал 15 результативных передач.

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ПФК ЦСКА

Шамиль Гаджиев

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