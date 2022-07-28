ЦСКА объявил о переходе чилийского полузащитника Мендеса

Московский ЦСКА официально объявил о переходе 22-летнего чилийского полузащитника Фелипе Мендеса, который ранее выступал за клуб "Унион Эспаньола". Соответствующее видео в соцсетях опубликовала пресс-служба красно-синих.

В презентационном ролике новичок команды, цитируя известную песню, произносит фразу "Вите надо выйти" прямо возле стадиона красно-синих. Контракт чилийца с ЦСКА рассчитан на три года с возможностью продления.