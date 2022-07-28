Запаниковала: Упавшая с третьего этажа на мать с ребёнком собака выпрыгнула в окно сама

Собака, которая упала с третьего этажа на жительницу Кинешмы Ивановской области, не была выброшена в окно хозяевами, а сама выпрыгнула на улицу. Об этом сообщило УМВД по региону после проведённой проверки.

"В Кинешме участковые уполномоченные полиции, опросив жильцов дома, выяснили, что выпала собака из окна квартиры третьего этажа. Криминальной подоплёки у истории этой нет", — указано в тексте.

Полицейские установили, что собственница квартиры привела бездомного пса домой накануне происшествия, чтобы накормить и помыть. В день инцидента окна комнаты были открыты настежь, а рядом стоял стул. Собака неожиданно запаниковала и перемахнула через подоконник, приземлившись прямо на прохожих.

Четвероного решила забрать к себе стажёр-дознаватель Анна Гиренок, добавили в полиции. Именно она прибыла с коллегами на место ЧП и отвезла пса к ветеринару. Незадачливого "парашютиста" назвали Джеком, оказалось, что ему около четырёх месяцев. Новые хозяева уже поставили собаке будку и наблюдают за его здоровьем.