Анонимный браузер Tor вновь запретили в России
Ленинский районный суд Саратова снова запретил в России анонимный браузер Tor
Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района и запретил в России анонимный браузер Tor, который используется для посещения Даркнета. Об этом в четверг сообщает "Интерфакс".
"Исковые требования о признании информации запрещённой к распространению на территории Российской Федерации удовлетворены", — сообщил источник в суде.
Лайф напоминает, что в декабре прошлого года Роскомнадзор подтвердил блокировку сайта Tor в РФ. Причиной стало размещение на ресурсе информации, "обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту". А в мае 2022 года Саратовский областной суд отменил решение районной инстанции об ограничении доступа к браузеру на территории РФ и отправил дело на новое рассмотрение. В конце того же месяца Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser, однако в июле Роскомнадзор разблокировал сайт анонимайзера.
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