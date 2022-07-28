"Зачем нам конкурс с европейским видением?": Shaman отказался от участия в Евровидении

Российский музыкант Shaman раскрыл отношение к Евровидению. Комментируя предложение о том, чтобы стать кандидатом от России, певец признался, что участие в конкурсе ему не особо интересно.

"Евровидение"? А что это? Зачем нам конкурс с европейским видением музыки? Я русский артист и с большой гордостью выступаю в своей стране", — заявил артист в беседе с "Газетой.ru".