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28 июля, 13:52

"Зачем нам конкурс с европейским видением?": Shaman отказался от участия в Евровидении

Российский певец Shaman объяснил отказ от участия в Евровидении

<p>Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shaman.me</p>

Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shaman.me

Российский музыкант Shaman раскрыл отношение к Евровидению. Комментируя предложение о том, чтобы стать кандидатом от России, певец признался, что участие в конкурсе ему не особо интересно.

"Евровидение"? А что это? Зачем нам конкурс с европейским видением музыки? Я русский артист и с большой гордостью выступаю в своей стране", — заявил артист в беседе с "Газетой.ru".

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Ранее стало известно, что Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании вместо Украины. Об этом официально объявил Европейский вещательный союз. При этом организаторы обещают некие "украинские элементы" шоу и уникальный логотип, отражающий нынешние обстоятельства.

Николь Вербер

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