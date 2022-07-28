"Зачем нам конкурс с европейским видением?": Shaman отказался от участия в Евровидении
Российский певец Shaman объяснил отказ от участия в Евровидении
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Российский музыкант Shaman раскрыл отношение к Евровидению. Комментируя предложение о том, чтобы стать кандидатом от России, певец признался, что участие в конкурсе ему не особо интересно.
"Евровидение"? А что это? Зачем нам конкурс с европейским видением музыки? Я русский артист и с большой гордостью выступаю в своей стране", — заявил артист в беседе с "Газетой.ru".
Ранее стало известно, что Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании вместо Украины. Об этом официально объявил Европейский вещательный союз. При этом организаторы обещают некие "украинские элементы" шоу и уникальный логотип, отражающий нынешние обстоятельства.