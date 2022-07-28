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28 июля, 13:50

Пожар в якутском селе Арылах ликвидирован

МЧС сообщило о ликвидации пожара в якутском селе Арылах

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в якутском селе Арылах, на которое ранее перекинулся огонь лесного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в населённом пункте Арылах ликвидирован. Пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.

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Напомним, природный пожар, вспыхнувший в лесах Мирнинского района Якутии, перешёл на село Арылах. Позже из-за угрозы нового возгорания эвакуировали отдыхающих ребят с детского лагеря "Орлёнок", который находится рядом с селом. Как сообщал якутский оперштаб, на место пожара вылетел самолёт Бе-200 МЧС России. Были задействованы специальные лесопожарные формирования, специалисты Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона.

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Telegram / Алмазный край. Новости

Николь Вербер

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